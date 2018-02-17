أم تلقي طفلتها في الشارع بعد ولادتها بيوم

القاهرة(صدى):

تجردت أم مصرية من الرحمة، وأقدمت على إلقاء طفلتها في الشارع بعد ولادتها بيوم واحد، ما أسفر عن وفاتها لعدم قدرتها على تحمل الطقس البارد .

وكانت تلقت الشرطة المصرية بلاغ يفيد بالعثور على جثة طفلة ملقاة بالشارع، وبعمل التحريات وفحص كاميرات المراقبة تبين قيام والدتها بإلقائها بالشارع والهرب.

وكشف الطب الشرعي وتحليله لجثة الطفلة، أنها لم يتجاوز عمرها يوما واحدا، ولم تتحمل البرد والجو القارس في الشارع وتوفيت في الحال.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة، واعترفت بإلقائها نجلتها في الشارع لعدم قدرتها على الإنفاق عليها .