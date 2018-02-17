بالفيديو.. قطة تلقي التحية كالبشر

متابعات(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ساحرًا يظهر إحدى القطط التي يستضيفها ملجأ للحيوانات في مدينة مانشستر البريطانية، وهي تردد كلمة ” hello ” .

وأوضح مقطع الفيديو المتداول إحدى موظفات الملجأ وهي تلقي التحية على القطة التي رددت كلمة ” مرحبًا ” باللغة الإنجليزية عدة مرات بطريقة رائعة.

وأشارت مديرة الملجأ كارين ويد، إلى أن: ” تحب القطة روبي جذب انتباه الآخرين إليها، فعندما يقترب أحد من قفصها تبدأ بالمواء وإصدار أصوات تدل على سعادتها، وكان لدينا العديد من القطط المميزة من قبل، ولكنها لم تكن مثل روبي. ”

وأضافت كارين: ” إن روبي التي تبلغ من العمر 16 عامًا هي إحدى أذكى القطط في الملجأ، إنها حقًا قطة ودودة وتحب التواصل مع الآخرين بشكل دائم. ”