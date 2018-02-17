” هاليبورتون ” تعلن عن توفر 28 وظيفة بالخبر والأحساء

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة هاليبورتون،عن توفّر28 وظيفة هندسية وفنية وإدارية شاغرة، في عدد من التخصصات.

وقالت إن الوظائف المتاحة؛ لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في التخصصات المختلفة؛ للعمل بفروع الشركة وعددٍ من مشاريعها في محافظتي الخبر والأحساء.

وكانت الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس حمض/ فراك.

– فني ثاني الكهربائية/ الميكانيكية.

– أخصائي خدمات أول (عدد 3 وظائف).

– منسق الصحة والسلامة والبيئة (وظيفتين).

– مهندس أول- تصاميم.

– أخصائي خدمات ثالث.

– أخصائي خدمات ثاني.

– مشرف خدمات ثاني (وظيفتين).

– مشرف خدمات أول.

– مساعد مشغل ثاني.

– مهندس حقل.

– مساعد مشغل أول.

– منسق جودة خدمات الحقل (وظيفتين).

– فني إلكترونيات ثاني/ ثالث.

– مشغل خدمات ثاني- أنابيب ملفوفة.

– مشرف خدمات ثاني- أنابيب ملفوفة (عدد 4 وظائف).

– مهندس- أنابيب ملفوفة.

– مشغل خدمات أول- التدعيم.

– عامل معدات.

– مشغل خدمات ثاني- التسجيل والأداء.

وقالت الشركة إنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى زيارة الموقعهنا