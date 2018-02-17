” حاكم فلوريدا ” يطالب بإستقالة مدير FBI بعد حادث مجزرة المدرسة

فلوريدا(صدى):

طلب حاكم فلوريدا، ريك سكوت، مدير مكتب التحقيقات الفدرالي ” أف بي آي ” ، على الاستقالة من منصبه، بعد اعتراف الوكالة بفشلها، في متابعة معلومة مبكرة، عن مطلق النار، الذى قتل 17 شخصًا في مدرسة ثانوية، بفلوريدا.

وقال ” سكوت ” في بيان له: ” فشل أف بي آي ” في اتخاذ إجراء ضد القاتل، غير مقبول، حيث جاءت تصريحاته ردًا على بيان لمكتب التحقيقات الفدرالي، في وقت سابق من اليوم، اعترف فيه بأن الوكالة المعنية، بإنفاذ القانون تلقت معلومة في يناير حول نيكولاس كروز، الفتى البالغ من العمر 19 عامًا، بيد أنها فشلت في التحرك.

يُذكر أن شاب، يبلغ من العمر 17 عام، قام بقتل 17 شخصًا على الأقل، بمدرسة ثانوية، في جنوب شرق فلوريدا، في عملية إطلاق نار، هي من بين الأسوأ منذ 25 عاماً في الولايات المتحدة، وقد تم القبض على مطلق النار الذي تبين أنه نيكولاوس كروز، المولود في سبتمبر 1998، الذي طُرد من نفس المدرسة.