دراسة: الأطعمة المصنعة تزيد احتمالية الإصابة بالسرطان

باريس(صدى):

كشفت دراسة فرنسية برازيلية عن علاقة تناول الأطعمة السريعة المصنعة بالإصابة ببعض أنواع السرطان، مؤكده أن العلاقة بينهما قوية جدًا.

وأوضحت الدراسة أنه كلما تزايد استهلاك المخبوزات الجاهزة واللحوم المصنعة والمعالجة والمياه الغازية والأكلات الجاهزة كلما زاد خطر الإصابة بالسرطان، حيث وجدت أنه مقابل كل زيادة مقدارها 10% في استهلاك هذه الأطعمة تزداد احتمالات الإصابة بسرطان المبيض بنسبة 12%، و11% بسرطان الثدي.

وأشار إلى أنه لا يوجد صلة مباشرة بين الأكلات السريعة وبين سرطان البروستاتا والقولون، كما أنه لا يوجد صلة مباشرة بين استهلاك الخضروات المعلبة والأطعمة المجمدة غير المصنّعة أو التي تعرّضت لتصنيع بسيط مثل الأجبان وبين الإصابة بالسرطان.