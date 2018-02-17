طريقة تناول طعام تحمي من السمنة

طوكيو(صدى):

خلصت دراسة يابانية إلى طريقة بسيطة وفعالة، تجمع بين تناول الطعام بعيدًا عن الحمية الغذائية القاسية وعدم الإصابة بالسمنة، مشيرة إلى أن الأكل ببطء قد يُساعد على تخفيض الوزن، وتجنب عواقب صحية على غرار مرض السكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.

وأضافت الدراسة أن التخلي عن المقرمشات ووجبات الطعام المسائية، على الأقل ساعتين قبل النوم يحمي الجسم من الإصابة بالبدانة.

وأكدت الدراسة أن الشخص الذي يأكل ببطء يشعر بالشبع في الوقت المناسب ويحصل على سعرات حرارية أقل، بينما الشخص، الذي يأكل بسرعة يواصل الأكل، رغم حصوله على السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم.