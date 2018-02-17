بالصور.. الكشف عن ” نيسان ألتيما 2019 ” الجديدة أثناء الاختبارات

نيويورك(صدى):

كشفت صور تجسسية عن داخلية نيسان ألتيما الجديدة قبل أسابيع من تدشينها المرتقب في نيويورك الشهر المقبل.. وقد تكتمت نيسان إلى حد كبير في الماضي عن أي تفاصيل متعلقة بالسيارة، باستثناء فيديو تشويقي قصير وبعض الصور المموهة لنماذج مبدئية.

الصور التجسسية سلطت الضوء على مقصورة ألتيما بدون تمويهات لأول مرة، لتكشف عن شاشة معلومات ترفيهية جديدة مشابهة للتابليت، الأول من نوعها في مجال نيسان، كما نعلم أن النظام سيدعم تطبيق أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، بالإضافة إلى نظام ProPilot الجديدة لنيسان لأنظمة القيادة النصف ذاتية.

نعلم بالفعل أن ألتيما الجديدة ستكون مختلفة كثيرا عن الموديل السابق، مستوحية تصميمها من V Motion 2.0 الاختبارية وماكسيما الاكبر حجما، بالإضافة إلى لمسات أخرى مستلهمة من روج ومورانو إس يو في.

لا توجد أي تفاصيل مؤكدة بعد عن مواصفات أداء السيارة، وإن كنا نتوقع احتواء ألتيما على محرك بأربع سلندرات بنظام الحقن الإجباري، وربما محرك آخر أكثر بقوة ست سلندرات للنسخة الأعلى أداءً.

نيسان ستكشف رسميا عن ألتيما الجديدة في معرض سيارات نيويورك خلال أسابيع، تقديرا “لحب أهل نيويورك الدائم لألتيما” حسب تصريح الشركة، حيث تمثل منطقة الشمال الشرقي للولايات المتحدة واحدة من أقوى الأسواق المحلية لموديل ألتيما.