” فيصل التخصصي ” تعلن عن وظائف صحية وإدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

قال مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، إنه يحتاج إلى عدد من الموظفين؛ لشغل 18 وظيفة صحية وإدارية للمواطنين والمقيمين.

وأوضح أن الوظائف المتاحة لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم فأدنى، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

وجاءت الوظائف المتاحة على مسمى:

– تقني تخدير (الرياض).

– أخصائي تقنية قلب وأوعية دموية (عدد 4 وظائف/ الرياض).

– مساعد رعاية (عدد 4 وظائف/ الرياض).

– مساعد خدمات الطعام (الرياض).

– صيدلاني ثانٍ (الرياض).

– أخصائي علاج طبيعي (الرياض).

– كبير أخصائيي العلاج الإشعاعي (الرياض).

– كبير أخصائيي التصوير الإشعاعي (الرياض).

– ممرض أول (الرياض).

– أخصائي التصوير الإشعاعي (الرياض).

– ممرض ثانٍ (جدة).

– ممرض ثالث (جدة).

وأضاف المستشفى، أنَّ التقديم مُتاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، ومستمر حتى تاريخ 16 أبريل 2018م.

و للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول هنا .