دراسة أمريكية تحذر من خطورة استخدام المنظفات الصناعية

واشنطن(صدى):

قامت إحدى الدراسات الحديثة، المنشورة بالمجلة الأمريكية للطب التنفسي والرعاية الحرجة، في الجمعية الأمريكية لأمراض الصدر، بالتحذير من استخدام المنظفات الصناعية، نظرًا لخطورتها وتأثيرها الضار على الرئة، مشيرة إلى أن استخدامها، يعد بمثابة تدخين علبة كاملة من السجائر.

وتم إجراء الدراسة على أكثر من 6 آلاف شخص، خلال الـ 20 عامًا الماضية، حيث أثبتت تضرر النساء صحيًا منها على وجه التحديد.

فيما عملت الدراسة على قياس مقدرة الرئة على إخراج الهواء بقوة، عن طريق اختبار مقدار الهواء الذي يمكن للمشاركين تنفسه بالقوة، ثم تم مقارنة هذا مع إجابات المشاركين، حول عدد المرات التي يستخدموا فيها المنظفات الصناعية.

وبناء على ذلك، توصلت نتائج الدراسة إلى أن درجة تنفس المشاركين انخفضت أكثر في النساء، اللاتي يستخدمن المنظفات الصناعية بانتظام.

فيما نصح الباحثون القائمون على تلك الدراسة، بضرورة استبدال هذه المنظفات الصناعية بالماء مع قطعة من القماش، أثناء تنظيف المنزل.