الجامعة الإسلامية تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الجامعة الإسلامية، عن حاجتها إلى عدد من الموظفين لشغل الوظائف الصحية الشاغرة بالمركز الطبي الجامعي على بند التشغيل، للنساء والرجال

وقالت إنه سيتم التوظيف، عن طريق المسابقة الوظيفية حسب الشروط العلمية الموضحة أمام كل وظيفة في موقع الجامعة.

وقالت إن الوظائف المتاحة وفق التخصصات والمؤهلات التالية:

– طبيب أستشاري- علاج طبيعي (رجال): درجة الدكتوراه أو الزمالة في مجال علاج طبيعي.

– طبيب نائب- أشعة رنين مغناطيسي (رجال): درجة الماجستير في مجال طب الأشعة.

– طبيب مقيم- علاج جذور وعصب (رجال): الدرجة الجامعية في مجال طب الفم والأسنان.

– أخصائي تغذية (نساء): الدرجة الجامعية في التغذية.

– أخصائي طب طوارئ (نساء): الدرجة الجامعية في طب الطوارئ.

– أخصائي مختبر (رجال): الدرجة الجامعية في المختبرات الطبية.

– فني أشعة رنين مغناطيسي (نساء): دبلوم لا تقل مدته عن سنتين بعد الثانوية في التخصص.

– فني تركيبات أسنان (رجال): دبلوم لا تقل مدته عن سنتين بعد الثانوية في التخصص.

– فني مساعد طبيب أسنان (نساء): دبلوم لا تقل مدته عن سنتين بعد الثانوية في التخصص.

– فني مختبر (رجال): دبلوم لا تقل مدته عن سنتين بعد الثانوية في التخصص.

– فني مختبر (نساء): دبلوم لا تقل مدته عن سنتين بعد الثانوية في التخصص.

– فني صيدلي (رجال): دبلوم لا تقل مدته عن سنتين بعد الثانوية في التخصص.

– أخصائي إداري- استقبال ومدخل بيانات (رجال): الدرجة الجامعية في تخصصات (الإدارة العامة، إدارة أعمال).

– أخصائي إداري- استقبال ومدخل بيانات (نساء): الدرجة الجامعية في تخصصات (الإدارة العامة، إدارة أعمال).

وأوضحت الجامعة أن من يتوفر لديهم الشروط، عليه التقدم من خلال موقع الجامعة هنا .

مع أرفاق كامل المستندات والوثائق المطلوبة في ملف (pdf) وهي:

– صورة مصدقة من المؤهل العلمي وكذلك شهادة الخبرة إن وجدت.

– صورة من البطاقة الشخصية

– صورة مصدقة من بيان الخدمة إن وجد.

– صورة من اجتياز اختبار التقييم المهني وتوفر بطاقة التسجيل المهني سارية المفعول من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية المشترطة للوظيفة المعلنة.

– إنهاء فترة الامتياز المشترطة لكافة المجموعات للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية

– صورة شخصية.

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