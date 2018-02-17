الأهلي يفاوض مدرب الهلال السابق بديلا لريبروف

ماجد محمد(صدى):

ذكرت مصادر، إن إدارة الأهلي تفاوض المدرب الروماني، كوزمين أولاريو، مدرب نادي الهلال السابق، والعين وشباب الأهلي دبي الإماراتييْن، وذلك لقيادة الفريق خلفًا لمدرب الفريق الحالي الأوكراني سيرجيو ريبروف.

وانتقدت جماهير الأهلي مدرب الفريق ريبروف، عقب التعادل مع الفيحاء، مساء أمس الجمعة، وحمّلته مسؤولية التعادل وتأخر الأهلي عن الهلال، وتقلص حظوظ الفريق في استعادة لقب الدوري الذي أحرزه موسم 2015/2016.

وجدير بالذكر، إنه تولى ” كوزمين ” صاحب الـ48 عامًا تدريب الهلال عام 2007 وقاده للفوز بلقب الدوري موسم 2007/2008، وكأس ولي العهد موسمي 2007/2008 و2008/2009، وذلك قبل أن يغادر الفريق في فبراير 2009.