تشييع شهيد الوطن ” المالكي ” من الحرم والدفن بمقبرة الشرائع

نايف السالم(صدى):

استقبلت محافظة جدة، مساء أمس الجمعة، جثمان الشهيد الجندي أول سعد بن ردود بن ردة النعثلي المالكي؛ وذلك تمهيدًا لنقله إلى مكة والصلاة عليه عصرًا بالمسجد الحرام.

وقالت مصادر، إنه يتم نقل جثمان الشهيد إلى مكة المكرمة، اليوم السبت؛ حيث تؤدى عليه الصلاة بالمسجد الحرام عصرًا، ويوارى جثمانه الثرى بمقبرة الشهداء بالشرائع.

وجدير بالذكر، إنه كان منسوب اللواء الثامن بالقوات البرية ” المالكي ” البالغ مخن العمر 28 عامًا، قد استُشهد الخميس الماضي، في جازان، أثناء أداء واجبه في الدفاع عن أرض الوطن.