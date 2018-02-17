رسميا.. رفع السرعات على الطرق السريعة لـ140 كم اعتبارا من الإثنين

نايف السالم(صدى):

أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم السبت، أنه سيتم البدء فعليًا في إعادة تحديد السرعات على بعض من الطرق السريعة، اعتبارًا من يوم الاثنين 3/6/1439هـ.

وحدد الأمن العام في بيان له السرعة لمختلف السيارات كالتالي ” المركبات الصغيرة ستكون 140 كلم/س، والحافلات 100 كلم/س، والشاحنات 80 كلم/س “.

وأكد أنه سيتم تركيب اللوحات الإرشادية التي تبين وتحدد البداية والنهاية للسرعات الواجب التقيد بها على الطرق التي سيتم إعادة تحديد السرعات عليها، مؤكدًا على أهمية التقيد بالسرعات المحددة وعدم تجاوزها والالتزام باللوحات الإرشادية والتحذيرية التي تحدد السرعات في بعض مقاطع الطريق.

كما أشار على أن هذه اللوحات تنبه السائقين إلى ضرورة اخذ الحيطة والحذر في الظروف الجوية المختلفة، وتؤكد على الجميع الالتزام بأنظمة المرور بما يضمن سلامتهم وسلامة الآخرين.