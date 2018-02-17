شركة استثمار تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت إحدى الشركات الاستتمارية الموجودة بالعاصمة الرياض عن حاجتها لموظفين بعدة تخصصات.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتاحة تتمثل في: موظف استقبال، وسكرتير تنفيذي، وسكرتير تنفيذي للمدير العام، بالإضافة إلى منسق موارد بشرية وعلاقات حكومية، ومنسق تقنية معلومات، ومدير تقنية معلومات.

وأشارت الشركة إلى ضرورة إتقان اللغتين العربية والإنجليزية، كما أنها تشترط في المتقدمين خبرة لا تقل عن 3 سنوات بنفس المجال.

ودعت الشركة الراغبين في العمل معها إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني مع كتابة مسمى الوظيفة بالعنوان: [email protected] .