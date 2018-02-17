” ترامب ” يزور مصابي مجزرة ” المدرسة ” في فلوريدا

واشنطن(صدى):

قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، بزيارة إلى مستشفى ” برووارد هيلث نورث ” ، في ولاية فلوريدا، وذلك لتفقد جرحى إطلاق النار في مدرسة، على أثر إقرار مكتب التحقيقات الفدرالي ” اف بي آي ” ، أنه أساء التعامل مع تحذيرات بشأن منفذ المجزرة، والتي أودت بحياة 17 شخصًا.

حيث التقى ” ترامب ” بالمستشفى، الناجين من عملية اطلاق النار، وقام بتوجيه الشكر للأطباء والممرضين والمسعفين ” لعملهم الرائع ” – على حد قوله، واصفًا هذه المجزرة بـ ” المحزنة جدًا ” .

فيما قابل ترامب وزوجته ” ميلانيا ” ، أهالي الضحايا الذين قتلوا في مجزرة الأربعاء الماضي، في ثانوية في باركلاند بولاية فلوريدا، والذين علموا أن الكارثة كان من الممكن تفاديها.

يشار إلى أن مكتب التحقيقات الفدرالي، وهو أكبر وكالات تطبيق القانون الأمريكية، كان قد تلقى تحذيرًا مرعبًا في يناير الماضي، من مصدر أفاد بأن المسلح نيكولاس كروز ، البالغ من العمر 19 عامًا ، قد يكون بصدد التخطيط لاطلاق نار جماعي، لكن عناصر ” إف بي آي ” لم يتابعوا التحذير.