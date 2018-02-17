انطلاق مؤتمر لفضح قطر وتمويلها للإرهاب بميونخ الألمانية

طلال الضوي(صدى):

ينظم، اليوم السبت، مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس،مؤتمرًا دوليًا؛ لفضح دور قطر في تمويل جبهة النصرة، بميونخ الألمانية.

ويعقد المؤتمر على هامش مؤتمر الأمن العالمي المنعقد في ألمانيا، الذي بدأ أعماله، الخميس،ومن المقرر أن يقدم الأمريكي ثيو بادنوس شهادته عن تجربته كرهينة لمدة 18 شهرًا لدى تنظيم جبهة النصرة، حيث سيكشف كيفية اتفاق قطر مسبقًا مع الخاطفين لتمويلهم عبر فدية تم دفعها لتحريره.

ويشهد المؤتمر جلستين، تتناول الأولى إشكاليات مكافحة تمويل الإرهاب، ويتحدث فيها الصحفي الفرنسي ريشار لابفيير حول التحديات المستجدة في مجال تمويل الإرهاب، كما يتحدث الكاتب يان هامل عن الأذرع المالية السرية لتنظيم الإخوان الإرهابي، المدعوم من قطر.

وتأتي الجلسة الثانية تحت عنوان ” قطر وتمويل الإرهاب ” ، ويتحدث خلالها الكاتب والباحث الدكتور عبدالرحيم علي عن ” قطر وتمويل وإيواء الإرهاب.. الجريمة الكاملة ” ، كما يتحدث الصحفي الفرنسي عثمان تزغارت، عن لجوء الدوحة إلى تقنيات ” التبييض المضاد ” لتمويل الإرهاب.

وسيشهد المؤتمر أيضًا مناقشة سبل تنفيذ توصيات المجتمع المدني الأوروبي بشأن دعم وتمويل النظام القطري للعمليات الإرهابية، والتصدي لاحتضانها للإرهاب والمتطرفين على أرضها.