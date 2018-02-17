13 وظيفة هندسية وفنية وإدارية شاغرة في BAE SYSTEMS

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة بي أيه أي سيستمز السعودية BAE SYSTEMS المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، باب التوظيف على 13 وظيفة هندسية وفنية وإدارية شاغرة على موقعها الإلكتروني للتوظيف منذ 15 فبراير.

وأوضحت الشركة أن الوظائف متوفرة للمواطنين والمقيمين، حمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كلًا من ” الرياض، تبوك، الظهران، والطائف “.

وأضافت أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– فني أسلحة تورنادو.

– رئيس مجموعة جودة التوريد.

– مشرف خلية تدريب حمل الأسلحة.

– فني صيانة النظم الكهربائية.

– فني أنظمة بنيوكروليكس.

– أخصائي أول قياس.

– مشرف فني مركبات ألياف الكربون.

– فني تكنولوجيا المعادن (لحام طائرات).

– رئيس العمليات التجارية.

– مهندس دعم صيانة طائرات.

– فني دعم تورنادو.

– فني أنظمة بيئة تورنادو.

– فني صيانة طائرات تورنادو.

وأشارت إلى أنه على من يرغب في التقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التاليهنا