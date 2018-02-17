القبض على سائق دهس طفلة في مكة

نايف السالم(صدى):

تلقى مرور العاصمة المقدسة، أمس الجمعة، بلاغًا عند الساعة الثالثة عصرًا، يفيد بتعرُّض طفلة في التاسعة من عمرها لحالة دهس أمام أحد المتاجر بشارع الحج بمكة المكرمة، وذلك من قِبل مركبة لاذت بالفرار من مكان الحادث دون ترك أدلة للوصول إليها.

واستعان رجال المرور بكاميرات أحد المحالّ التجارية المجاورة للشارع، وتم جمع معلومات عن السيارة وجرى تتبعها، حيث ألقوا القبض على السائق وضبط السيارة بحي العزيزية في وقت قياسي لم يتجاوز الخمس ساعات.

واعترف السائق وهو باكستاني الجنسية بواقعة الدهس، وتم إيداعه التوقيف؛ تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقه، بينما تم تحويل الطفلة والتي أصيبت بإصابات من متوسطة إلى خطيرة في أجزاء عدة من جسدها إلى مستشفى النور التخصصي بمكة للعلاج، وذلك عن طريق الهلال الأحمر.