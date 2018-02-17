8 وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة جنرال إلكتريك

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت شركة جنرال إلكتريك General Electric المتخصصة بالصناعات الرقمية والتكنولوجيا والبرمجيات، وظائف هندسية وإدارية شاغرة للمواطنين والمقيمين، على موقعها الإلكتروني للتوظيف بدءً من 14 فبراير.

وأوضحت الشركة أن الظائف متاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمشاريع الشركة في المملكة وبعددٍ من الشركات التابعة لها في كلًا من ” الرياض، جدة، الدمام، الظهران، وأبها “.

وأضافت أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مستشار أدوات الحفر- خدمات الحفر.

– مستشار سوائل الحفر- خدمات الحفر.

– أخصائي العمليات التجارية.

– أخصائي مبيعات خدمة الحسابات.

– مسجل حفريات حقل.

– أخصائي حقل.

– أخصائي العمليات التجارية.

– مهندس حقل.

وأشارت إلى أنه على من يرغب للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التاليهنا