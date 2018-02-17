” فنون ” الأحساء تقيم معرضا في بيت الخير بالجنادرية

أحمد الحذيفي(صدى):

أقامت لجنة الفنون التشكيلية والخط العربي بجمعية الثقافة والفنون بالأحساء معرض الفنون التشكيلية، في بيت الشرقية بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية لهذا العام ١٤٣٩.

وقالت مشرفة لجنة الفنون التشكيلية بالجمعية والمشرفة على المعرض الفنانة سلمى الشيخ أنه جرت العادة سنويا على مشاركة الفنانين التشكيليين بالجنادرية.

وتابعت: ” في هذا العام وصل عدد المشاركين ١٧ فنان تشكيلي من الاحساء وعرض مجموعة منوعة ومختلفة من الأعمال التشكيلية بلغت ٢٧ لوحة فنية وتنوعت ما بين الواقعية والسريالية والتجريدية والتعبيرية والتأثيرية”.

ووجهت ” الشيخ ” الشكر والتقدير للفنانين على حرصهم على المشاركة وأهمية إبراز الفنون التشكيلية الاحسائية في كل مكان.

وقد شارك في المعرض مجموعة من الفنانين وهم :حيدر الزيد و وليد الحسين و توفيق الحميدي و سامي الحسين و عبدالمنعم بوخضر و عبدالعزيز الدقيل و حسين حبيل و علي العرفج و محمدالامير و جميل البطيان و توفيق البريه و ياسر الشايب و احمدالعبدرب النبي و علي الدقاش و محمدالناجم و قصي العوامي و سلمى الشيخ.