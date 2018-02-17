مؤشرات لبدء تنفيذ قرار رفع السرعات لـ 140 كم على الطرق السريعة

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر، أنه من المتوقع أن تبدأ الجهات المعنية، اليوم السبت، في تركيب اللوحات التحذيرية للسرعات النظامية القصوى الجديدة، على بعض الطرقات السريعة، والتي تقرر رفعها من 120 كم في الساعة إلى 140 كم في الساعة.

جاء ذلك تمهيداً لبدء التطبيق الرسمي للقرار، خلال 48 ساعة في الطرق المشمولة بالقرار، حيث أشارت المعلومات الأولية إلى الطرق السريعة المشمولة بالمرحلة الأولى من تعديل السرعات، وتتمثل في:

– طريق الرياض – الطائف السريع.

– طريق الرياض – الشرقية.

– طريق الرياض – القصيم.

– طريق مكة المكرمة – المدينة المنورة.