16 وظيفة شاغرة للمواطنين والمقيمين بشركة بكتيل

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة بكتيل السعودية BECHTEL المتخصصة في مجال الهندسة والنباء وإدارة المشاريع، باب التقديم على 16 وظيفة هندسية وفنية وإدارية شاغرة للمواطنين والمقيمين، بدءً من أمس الجمعة عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف.

وأوضحت الشركة أن الوظائف متاحة لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل في فروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في كلًا من الرياض، والجبيل.

وأضافت أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشرف- السقالات.

– مساعد تنفيذي.

– مشرف التكاليف الميكانيكية.

– مدير التقييس.

– مدير الأشغال المدنية.

– مهندس أول مشروع.

– مهندس تخطيط- السكك الحديدية.

– مدير مراقبة المشروع.

– مدير العمليات والصيانة بالمترو.

– مهندس طرق سريعة.

– مهندس السلامة والحرائق.

– مدير هندسة السلامة والحرائق.

– كاتب فني.

– مهندس مشروع.

– مدير الهندسة.

– مهندس إنشائي.

كما أشارت إلى أنه على من يرغب للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يتم الدخول على الرابط التاليهنا