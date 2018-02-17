” الخارجية ” تستعرض وثائق وجوازات سفر نادرة بجناحها في ” الجنادرية 32 “

علي القحطاني (صدى):

قام جناح وزارة الخارجية، بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية 32 ” ، باستقبال الزوار، واستعراض عدد من المعروضات المتنوعة، التي تضم تاريخ الوزارة ومنجزاتها على الصعيد السياسي الدولي، بالإضافة لأبرز ما تم تحقيقه في السياسة الخارجية على مر العصور..

حيث اشتمل الجناح على معروضات، تخص سمو الأمير الراحل سعود الفيصل – رحمه الله عليه – وزير الخارجية السابق، الذي تم تكريمه من قِبل خادم الحرمين الشريفين، بوسام الملك عبدالعزيز، وذلك باعتباره من الشخصيات المكرمة في حفل افتتاح ” الجنادرية ” لهذا العام.

واحتوى الجناح، على جوازات سفر دبلوماسية خاصة ونادرة، ومجموعة من الوثائق المنوعة، إضافة لمعروضات تفاعلية بأجهزة عرض لصور وأحداث ومناسبات عالمية، شاركت بها المملكة.

يشار إلى أن الجناح، قد استعرض رؤية المملكة 2030، في تعزيزها للشراكات الدولية، موضحًا أبرز ما قامت به المملكة في محاربة التطرف والإرهاب وحفظ الأمن الدولي.