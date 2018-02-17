بالفيديو والصور.. تفاعل كبير من أستراليون مع الرقصات السعودية

عادل الحربي (صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددًا من الصور والفيديوهات، اليوم السبت، والتي تظهر تفاعلًا كبيرًا من جانب الأستراليين مع الخيمة السعودية المقامة ضمن مهرجان التعددية الثقافية، والمقام في مدينة كانبرا.

وأظهرت الفيديوهات عدد من المواطنين الأستراليين على يقومون بارتداء الزي السعودي، بينما وقف آخرون يوثقون بكاميرات جوالاتهم مواطنين من المملكة أثناء تأديتهم رقصات سعودية، حازت إعجاب الموجودين.

وجدير بالذكر، إنه تقيم ” الخيمة السعودية ” ، اليوم السبت، عرضًا مسرحيًّا للفنون الشعبية التراثية، داعية المواطنين والأستراليين لحضور هذه الفعالية.







