بالفيديو.. ” حساب المواطن ” يوضح كيفية التحقق من مبلغ الاستحقاق عبر الحاسبة التقديرية
أكد برنامج حساب المواطن، اليوم السبت، على تصريحه السابق بإمكانيه التحقق من مبلغ الاستحقاق المقدم لهم، عبر استخدام الحاسبة التقديرية المتوفرة في البوابة الإلكترونية للبرنامج.
ونشر البرنامج على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، مقطعًا مصورًا لطريقة التواصل مع الحاسبة التقديرية المتوفرة، قائلًا ” يمكنك التحقق من مبلغ الاستحقاق المقدم لك من حساب المواطن، عبر استخدام الحاسبة التقديرية المتوفرة في البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط هنا “.
يمكنك التحقق من مبلغ الاستحقاق المقدم لك من #حساب_المواطن، عبر استخدام الحاسبة التقديرية المتوفرة في البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط: https://t.co/HZFBALPZYThttps://t.co/iAZOh8GARa
— حساب المواطن (@citizenaccount) February 17, 2018
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