بالفيديو.. ” حساب المواطن ” يوضح كيفية التحقق من مبلغ الاستحقاق عبر الحاسبة التقديرية

عادل الحربي(صدى):

أكد برنامج حساب المواطن، اليوم السبت، على تصريحه السابق بإمكانيه التحقق من مبلغ الاستحقاق المقدم لهم، عبر استخدام الحاسبة التقديرية المتوفرة في البوابة الإلكترونية للبرنامج.

ونشر البرنامج على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، مقطعًا مصورًا لطريقة التواصل مع الحاسبة التقديرية المتوفرة، قائلًا ” يمكنك التحقق من مبلغ الاستحقاق المقدم لك من حساب المواطن، عبر استخدام الحاسبة التقديرية المتوفرة في البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط هنا “.