الكويت تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من السجائر لبيعها في المملكة

خالد الظفيري(صدى):

اشتبه رجال الجمارك بدول الكويت، في قائد مركبة كان على وشك العبور من بوابة الخروج في منفذ النويصيب، فقاموا بإيقافه.

واتضح إنه مواطن سعودي يحاول تهريب كمية كبيرة من السجائر إلى داخل المملكة، بعد إخفائها في أماكن مختلفة بمركبته.

وتمكنوا من العثور على عدد 1500 علبة من السجائر مخفية في أماكن سرية، وقال المتهم خلال التحقيق معه أنه كان ينوي بيعها في المملكة للاستفادة من فارق السعر.

وقامت الجهات الأمنية بمصادرة المضبوطات وإحالة المتهم للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، واتخاذ اللازم.