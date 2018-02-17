4 قواعد للمحافظة على شكل حاجبيك

متابعات(صدى):

يشدد الخبراء على أهمية الاعتناء بالحاجبين وتشذيبهما بطريقة جيدة ومناسبة، تبرز أفضل ما في ملامحكِ.

لذلك جلبنا لكِ من خبراء التجميل 4 قواعد مهمة عليكِ اتباعها للحفاظ على شكل حاجبيكِ:

تجنّبي نتف الحواجب بشدة

الإفراط في نتف الحاجب يؤدي إلى الإضرار ببصيلات الشعر، لذلك يُفضل أنْ تسمحي لحاجبيكِ بالنمو والتنفس، وكل ما تحتاجينه هو التشذيب مرة كل 3 أسابيع مع استخدام مصحّح الحواجب.

استخدمي برايمر مغذّي لحاجبيكِ

تطبيق برايمر مغذي للحاجبين كل يوم يعزّز من نمو وكثافة الحاجبين بشكل مذهل وطبيعي، ومن أفضل الأنواع هو برايمر ” بروفو ” من ماركة “بينيفت كوزميتكس” الشهيرة، ويمكنك تطبيقه كل صباح قبل الماكياج وقبل النوم أيضًا وسترين النتيجة المذهلة.

لا تنسي اختيار لون يتماشى مع لون شعركِ

عند ملء الفراغات، لا تنسي تطبيق بودرة أو قلم حواجب بلون يتماشى مع لون شعرك، واحرصي على تطبيق القلم أو البودرة بنسبة خفيفة وأفتح على الجزء الداخلي للحواجب الذي يكون قريباً من الأنف، ثم طبّقي درجة أغمق قليلًا على الجزء المتبقي حتى تحصلي على شكل طبيعي.

لا تستغني عن جل الحواجب في الطقس الحار

بالإضافة إلى أنّ الجِل يجعل الحواجب تبدو مُرتبة ويعزز من كثافتها، يعتبر جل الحواجب ممتازاً جداً لاستخدامه في الطقس الحار، حيث يعمل على تثبيت خصلات حاجبيكِ والحفاظ على اللون طوال اليوم.