مطالب السماح للمرأة بزيارة القبور تشعل ” تويتر “

علي القحطاني (صدى):

أثارت مطالب القاضي وعضو مجلس الشورى السابق عيسى الغيث، بالسماح للمرأة بزيارة القبور جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشهدت منصة ” تويتر ” بشكل خاص أراء متضاربة حول مطلب ” الغيث ” ، ودشن النشطاء هاشتاق ” لنسمح للنساء بزيارة المقابر ” ، الذي تصدر الترند في المملكة.

وفي هذا الصدد ترصد ” صدى ” في جولة سريعة ابرز التغريدات والتعليقات حول السماح للمرأة بزيارة المقابر.

سارا العسيري: ” وما المصلحه !! الانثى بطبيعتها حنونه ففي كل مره ستأتين للقبر ستحزنين اكثر لا تكذبين بانك قويه المرأه عاطفتها كبيره من ذهب لرب العالمين لست بارحم منه تستمر الحياه وننسى الماضي الرسول فقد الكثير ومع ذالك ابتسم وعاش واصلح امم ! كفاكم حسره على الماضي ” .

وسخر عبد الله من المطالب بقوله: ” احس انه بعض النساء متحمسين عشان يروحو المقابر ويصورو سناب وهم يحطو بوكيهات الورد عالقبور زي المسلسلات:: عزيزي لقد اشتقت إليك كثيرآ….الخ “.

وتابعت سارة الغامدي ساخرة : ” يخي ياحبكم للنكد والدموع ، وش تبون بالمقابر بفهم ؟ “.

وأضاف أبو عبد الله :” مالها لزوم تروح بتشغل نفسها بصياح والنياح ادعي للميت في بيتك والله يكتب الاجر لا تقولين بعد بتشاركين في الدفن بعد ” .