افتتاح ” دورا للسينما ” بالمملكة يثير ردود أفعال مواقع التواصل الاجتماعي

علي القحطاني(صدى):

وقعت سلسلة ” فو ” السينمائية العالمية، اتفاق مع مجموعة ” عبد المحسن ” ، الحكير القابضة؛ لفتح 30 دارا سينما بالمملكة، مما أثار ردود أفعال متباينة .

وقال تيم ريتشاردز، الرئيس التنفيذي لـ ” فو ” : ” هذه لحظة هائلة في تاريخ السينما العالمية ” ، مشيرًا إلى أن انفتاح المملكة، هو دليل على استمرار نمو هذه الصناعة، وقدراتها على الصمود.

ومن جانبه، أوضح سلطان البازغي، المستشار الإعلامي، والرئيس السابق للجمعية السعودية للثقافة والفنون، أن المواطنيين ليسوا بعيدين عن المشهد السينمائي، ملفتًا الانتباه إلى أنه مع غياب دور العرض خلال العقود الماضية، كان مواطنو المملكة شغوفين بمتاعبة الإنتاج السينمائي العربي والدولي.

وفي ذات السياق أيضًا، أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسم بعنوان ” افتتاح دور سينما بالرياض ” ، حيث اختلفت ارائهم ما بين مؤيد ومعارض.

وعلق أحد المغردين على هذا الوسم، ويدعى ” مقناص ” ، قائلًا: ” السينما ليست ترفيهًا ولا ترفًا، بل أداة تعبير ولغة تصنع رأي العالم، والسينما في السعودية ضرورية ” .

بينما أبدى مغرد آخر، باسم ” سهم الليل ” ، اعتراضه على الفكرة، قائلًا: ” ليس لدينا عمل محلي نعرضه، بل سيتم نشر ثقافات غربية وغريبة وتغريبية؛ وهذات إرضاء للغرب بتسويق بضاعته ماديًا وثقافيًا ” .

ومن الجدير بالذكر أيضًا، أن الحساب الرسمي التابع لـ ” مشاريع المملكة ” على ” تويتر ” ، أنهم بدأوا بإنشاء صالة سينما رباعية الأبعاد 4D، في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، كما أعلنت شركة ” سينيسكب للسينما ” الكويتية، دخول السوق السعودية، بإفتتاح 27 دار عرض، بحلول الربع الرابع من العام 2018، بدءً من ” الرياض، جدة، الدمام ” .