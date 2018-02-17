صحف رومانية تهاجم حكم مباراة الأهلي والفيحاء

طلال الغامدي(صدى):

هاجمت عدد من الصحف الرومانية، حكم بلادها أوفيديو، والذي أدار مباراة الأهلي والفيحاء، أمس الجمعة، في الجولة الـ22 من دوري المحترفين، قائلةً إنه كاد أن يفسد المباراة بأخطائه التحكيمية.

واتفقت الصحف مع الحكم الروماني في واقعة واحدة، عندما ألغى هدف الفيحاء قبل نهاية المباراة بـ7 دقائق، مبررين ذلك بأن لاعب الفيحاء ارتقى على كتفي لاعب الأهلي؛ مما استوجب إلغاء الهدف.

وأكدت الصحف أن حكم بلادها حرم فريق الفيحاء من الفوز في المباراة، مشيرةً إلى إنه من حسن حظه أن الفيحاء استطاع أن يتعادل في المباراة عن طريق الكولومبي إسبيريا.

وجدير بالذكر، إنه أثار التعادل غضب الجميع داخل الأهلي، وهناك دعوات بإقالة المدرب، بينما أكدت مصادر أن قرار الرحيل جاهز، ولكن الإدارة تنتظر قدوم بديل.