بالفيديو والصور.. ” الغذاء والدواء ” تقدم ” خلطات عشبية ” بجناحها في الجنادرية 32
أعلنت هيئة الغذاء والدواء، اليوم السبت، عن تفاصيل ركن ” الخلطات العشبية ” ، في الجناح الخاص بها، بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية 32 ” .
حيث أوضحت الهيئة، عبر الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أنه يوجد بجناحها بمهرجان ” الجنادرية 32 ” ، ركن ” الخلطات العشبية ” ، والذي يتيح التعرّف على المعادن الثقيلة التي يمكن أن تتلوث بها الخلطات العشبية، وتسبب خطراً على الصحة.
ونشرت ” الغذاء والدواء ” عبر الحساب الرسمي لها على ” سناب شات ” ، مقطعًا فيديو تستعرض فيه ركن ” الخلطات العشبية ” الموجود بجناحها بالمهرجان، موجهة خلاله الدعوة للمواطنين لزيارته.
تابعوا عبر حساب هيئة #الغذاء_والدواء في #سناب_شات Saudi.fda تفاصيل ركن #الخلطات_العشبية بجناحنا في مهرجان #الجنادرية_32 pic.twitter.com/U7QrtzOeuJ
— هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) February 16, 2018
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