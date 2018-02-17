بالفيديو والصور.. ” الغذاء والدواء ” تقدم ” خلطات عشبية ” بجناحها في الجنادرية 32

عادل الحربي (صدى):

أعلنت هيئة الغذاء والدواء، اليوم السبت، عن تفاصيل ركن ” الخلطات العشبية ” ، في الجناح الخاص بها، بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية 32 ” .

حيث أوضحت الهيئة، عبر الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أنه يوجد بجناحها بمهرجان ” الجنادرية 32 ” ، ركن ” الخلطات العشبية ” ، والذي يتيح التعرّف على المعادن الثقيلة التي يمكن أن تتلوث بها الخلطات العشبية، وتسبب خطراً على الصحة.

ونشرت ” الغذاء والدواء ” عبر الحساب الرسمي لها على ” سناب شات ” ، مقطعًا فيديو تستعرض فيه ركن ” الخلطات العشبية ” الموجود بجناحها بالمهرجان، موجهة خلاله الدعوة للمواطنين لزيارته.



