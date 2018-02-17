أهمية أستخدام زيت الجوجوبا السحري للشعر والبشرة

نورة الشهري(صدى):

يعد زيت الجوجوبا واحداً من أفضل الزيوت الطبيعية التي تعمل على ترطيب البشرة، وتحافظ على نعومتها، كما يوصف بأنه الحل السحري للقضاء على كثير من مشاكل الشعر.

وهنا نرصد لك مجموعة من المعلومات عن هذا الزيت السحري، ابتداءً من تركيبته، مرورا بفوائده للبشرة والشعر، وانتهاءً بكيفية استخدامه.

ما هو؟

زيت ذهبي اللون، عديم الرائحة، يتم استخراجه من بذور نبات الجوجوبا، المستمدة من شجيرة الصحراء التي يتم العثور عليها في المناطق القاحلة في ولاية أريزونا، والمكسيك، وكاليفورنيا، ويتم استخراج الشمع السائل منه، والذي تمتصه البشرة بسهولة؛ لأنه يشبه الدهون الطبيعية المتواجدة فيها.

سر عظمته

إنه زيت لطيف، ومناسب لكل أنواع البشرة، يقوم بترطيب الجلد، ويعمل على تهدئة البشرة، ويخلّص الجسد من الضغوط البيئية، ولديه خصائص مضادة للالتهاب، فضلاً عن دوره الهام في حل الكثير من مشاكل الشعر.

الشعر

يمكن استخدام زيت الجوجوبا للشعر عن طريق تدليك فروة الرأس ببضع قطرات من الزيت، من أجل تغذية الشعر من الجذور، ثم يُترك لمدة 20 دقيقة، وبعدها يُشطف بالشامبو بالطريقة المعتادة.

الجلد

طريقة الاستخدام المثالية للشفاه والجلد الجاف هي تطبيق بضع قطرات على أصابعكِ، ثم وضعه بطريقة سلسة على وجهكِ بشكل تصاعدي، حتى يمتصه الجلد بسهولة، كما يمكنكِ استخدامه أيضاً كبديل لبلسم الشفاه بتطبيق قطرة أو اثنتين من زيت الجوجوبا على شفاهكِ؛ ما يمنحها ليونة وحماية مثالية من التشقّق.

مزيل للمكياج

يستخدم زيت الجوجوبا أيضا في إزالة المكياج، بوضع قطرتين منه على قطنة نظيفة، وفرك الوجه والعينين والشفتين، ثم مسحه بقطعة قطن أخرى نظيفة ومبللة بالماء، علما أنه فعّال في إزالة بقايا الماسكارا العنيدة، عن طريق وضع قطنة مبللة بالزيت، والضغط برفق على الرموش لمدة 10 ثوانٍ، وهو ما يخلصكِ نهائياً من بقايا الماسكارا.