” المجلس الإسلامي الفرنسي ” : ” ماكرون ” لديه نوايا سيئة بشأننا

باريس(صدى):

نبه رئيس المجلس الإسلامي الفرنسي، أحمد أوغراش، من وجود نوايا سيرة، خلف تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن المؤسسات التعليمية، الإسلامية، والأئمة والخطباء، في البلد الأوروبي.

وفي هذا السياق، قال ” أوغراش ” : ” إننا في دولة علمانية، ويمكن بصفته رئيسًا للجمهورية، أن يقدم توصيات فقط في هذا الشأن، وتسهيل مهامنا؛ فإجراء إصلاحات في المجلس الإسلامي، هو مهمتنا ومسؤوليتنا نحن فقط ” .

وتابع ” أوغراش ” كلامه: ” حينما يقول ماكرون بأنه سيصلح الإسلام، فهو يعمل مع باحثين مناهضين للإسلام، بدلًا من العمل مع المجلس الإسلامي ” .

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد صرح الأحد الماضي، أنه يسعى إلى إعادة تنظيم هيكلية المؤسسات الإسلامية، في فرنسا، وفي مقدمتها المجلس الإسلامي الفرنسي، وإجراء إصلاحات فيها، بما يسهم في إعادة تنظيم علاقتها مع الدولة والمجتمع الفرنسيين.