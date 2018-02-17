بالفيديو.. لص يسرق سيارة بالرياض ويسقط صاحبها أرضا عندما حاول إيقافه

حمود العنزي (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة سرقة لص لسيارة في حي القادسية بالرياض.

وأبان المقطع الذي وثقته كاميرات المراقبة في الشارع، اللص بعدما نزل من مركبة، ثم ترجل تجاه سيارة متوقفة أمام منزل مواطن، ليتمكن من فتحتها وقيادتها، طارحاً صاحبها أرضا عندما حاول إيقافه.