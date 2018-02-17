بالفيديو.. لص يسرق سيارة بالرياض ويسقط صاحبها أرضا عندما حاول إيقافه
أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة سرقة لص لسيارة في حي القادسية بالرياض.
وأبان المقطع الذي وثقته كاميرات المراقبة في الشارع، اللص بعدما نزل من مركبة، ثم ترجل تجاه سيارة متوقفة أمام منزل مواطن، ليتمكن من فتحتها وقيادتها، طارحاً صاحبها أرضا عندما حاول إيقافه.
X[ عدد التعليقات: 115 ] نشر منذ 1 ساعة
لا تستعجلون يمكن اخوان بينهم مشكلة على السيارة
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 24985 ] نشر منذ 1 ساعة
الله المستعان
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 801 ] نشر منذ 40 دقيقة
كل شئ جايز
الواقع[ عدد التعليقات: 5758 ] نشر منذ 37 دقيقة
أحياء شبه أوكار للمجرمين والعصابات والكل يعرفها والجريمة بكل أنواعها تنطلق منها وشوارعها وممرتها تشبه الدهاليز ولا يوجد أي حل لا من البلديات أو تطوير المدن الكل يتفرج على الوضع
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6640 ] نشر منذ 15 دقيقة
اغلب اللي تنسرق سياراتهم فيه تقصير منهم واهمال على العموم الفيديو واضح واتوقع قريب يقبضون عليهم