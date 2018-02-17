المملكة تحتل المرتبة الـ11 بين كبار المستثمرين في سندات الخزانة الأمريكية

عادل الحربي (صدى):

تجاوزت المملكة 10 دول، لتحتل المرتبة الـ11 بين كبار المستثمرين في سندات وأذون الخزانة الأمريكية بنهاية شهر ديسمبر الماضي، برصيد 147.4 مليار دولار، بدلًا من المرتبة الـ12 في سبتمبر 2017.

وجاءت المملكة بعد كلًا من الصين، اليابان، إيرلندا، جزر الكايمان، البرازيل، المملكة المتحدة، سويسرا، لوكسمبورج، هونج كونج، وتايوان،

وكانت المملكة خفضت استثماراتها في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية إلى 147.4 مليار في بنهاية شهر ديسمبر 2017، مقابل 147.6 مليار ريال بنهاية شهر نوفمبر من العام نفسه، متراجعة بنسبة 0.1%، وقيمة 200 مليون دولار خلال شهر.

كما ارتفع رصيدها من سندات وأذون الخزانة الأمريكية على أساس سنوي بنهاية ديسمبر الماضي، بنسبة 43.4%، وقيمة 44.6 مليار دولار، مقارنة برصيدها بنهاية ديسمبر 2016، البالغ 102.8 مليار دولار.