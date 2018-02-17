” الإحصاء ” تعلن عن نتائج مسح كبار السن بالمملكة لعام 2017

علي القحطاني (صدى):

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، عن نتائج مسح كبار السن بالمملكة ” 65 سنة فأكثر ” حسب الحالة الزوجية والتعليمية، لعام 2017م.

وأوضحت الهيئة، اليوم السبت، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن نسبة كبار السن وفقًا للحالة الزوجية، جاءت كالتالي:

” 70% متزوجين، 27% الأرامل، 2% االمطلقين، 1% لم يتزوج أبدًا ” .

أما بالنسبة لنسبتهم، وفقًا للحالة التعليمية، جاءت كالتالي:

– نسبة من حصلوا على مؤهل تعليمي، في في التعليم العام ” الابتدائية، المتوسطة، الثانوية ” :

” 14.35% لم يسبق لهم الزواج، 19.62% لمن سبق لهم الزواج ” .

– نسبة من حصلوا على مؤهل تعليمي، دبلوم دون الجامعة وما فوق ” 6.74% ” .