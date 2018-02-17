لاعب ليفربول السابق: مورينيو سيؤدي لفشل صلاح

ماجد محمد(صدى):

كشف جناح نادي ليفربول السابق، جون بارنس، أن محمد صلاح في حالة انضمامه لمانشستر يونايتد سيفشل.

وأوضح ” بارنس ” ، أن فشل صلاح؛ سيكون نتيجة للطريقة التي يلعب بها جوزيه مورينيو، والتي لا تتناسب مع اللاعب من وجهة نظرة.

وأضاف: ” الطريقة التي يلعب بها ليفربول تناسب الثلاثي الهجومي الأمامي ” ، متابعًا: ” صلاح والخط الهجومي يحصد ثمار الطريق التي يلعب بها كلوب، لأن الفريق حاليا بدأ يصل لدرجة جيدة من التوازن وسيكون في حال أفضل عندما يأتي نابي كايتا في الصيف القادم “.