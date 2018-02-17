شركات سعودية وعالمية تعرض آخر مبتكرات الأفراح بالمعرض الدولي للأعراس

نايف السالم(صدى):

تستعد م جدة لانطلاق المعرض السعودي الدولي الـ19 للأعراس، والمقرر إقامته بفندق جدة هيلتون خلال الفترة من 6 – 8 جماد الآخره 1439هـ الموافق 22 – 24 فبراير 2018م.

ويهدف معرض الأعراس إلى عرض آخر مبتكرات الشركات السعودية والعالمية في عالم الأعراس والأزياء، حيث يعد المعرض أكبر تجمع نسائي في مجال الأعراس وعالم الأزياء والتجميل والديكور والهدايا .

ويحتوي المعرض على جميع المستلزمات التي تحتاجها الفتيات المقبلات على الزواج، والتي وصلت إلى 160 شركة وطنية وعالمية تقريباً ، حيث وتتولى XS لتنظيم المؤتمرات والمعارض المتخصصة تنظيمه بدعم من هيئة الترفية .

وفي هذا السياق أكدت مديرة المعرض الأستاذة دارين كبوش خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء امس في الهيلتون بحضور عدد كبير من الإعلاميين والإعلاميات أن جميع التجهيزات الخاصة بالمعرض تم الانتهاء منها لانطلاق الحدث بالإضافة إلى النقلة المهمة في تاريخ المعرض، حيث أنه ولأول مره سيضم عروض أزياء متزامنة مع فترة إقامة المعرض، لعرض أحدث التصاميم بمشاركة أشهر المصممات، وبحضور ضيفة الشرف الإعلامية ونجمة التواصل الإجتماعي نهى نبيل .

أما عن كلمة الراعي الرئيسي للمعرض ” ملتقى المصممات السعوديات ” والذي يجمع كلاً من أمل عنقاوي ،لطفيه مؤمنه ،بثينة بالجون ،لبني شعبان ،صبيحة افغاني ،رنا ريري ،منى الريحان ، والتي مثلتهم في المؤتمر الصحفي وأجابت على بعض استفسارات الصحفيين المصممة لبنى شعبان والتي قالت إنها تريد أن يعرف العالم إبداعات المصممات السعوديات.

وأضاف المصمم المهندس ياسر المدني خلال كلمته أيضاً التي ألقاها في المؤتمر: ” أن المعرض له بصمة سنوية متميزة في عالم الجمال والموضة والذي يجمع كعادته أشهر المختصين في هذا المجال وبإحترافية تصل للعالمية ” .

والجدير بالذكر أن المعرض السعودي الدولي التاسع عشر للأعراس اكتسب سمعة كبيرة على خارطة اقتصاديات الأعراس وأكبر تجمع في كل ما يخص المرأة العصرية بصفة عامة والأعراس بصفة خاصة بهدف جمع الأزياء والأناقة والجمال تحت سقف واحد، بمشاركة وحضور عدد كبير من صاحبات السمو الملكي وصفوة سيدات الأعمال والمستثمرات في مجال خدمات الأعراس والمختصات في هذا النشاط ، حيث أن الدعوة للمعرض ستكون للسيدات فقط مما يتيح لهن الخصوصية التامة .

المعرض يعكـس تطور وحجم سوق قـطـاع الأعـراس الذي يقدر إنفاقه في المملكة بأكثر من 2 مليار ريال ويساهم سـوق الأعراس أيضاً وبشكل فعّال في تـطوير قطاعات مواد الجمال ومسـتـلـزماته حيث يحقق هذا الـسـوق نمواً جيداً في ظل دخول العديد من الشركات العالمية الجديدة في السوق السعودي.