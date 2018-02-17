قرقاش لـ ” قطر ” : إدعاء المظلومية والخطب المكررة لن تحل أزمة المرتبك

طلال الضوي(صدى):

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، اليوم السبت، أن إدعاء قطر للمظلومية ومحاولاتها الاستعانة بالدول المعادية والتقرب منها لن يحلها أزمتها مع الدول العربية.

وأوضح ” قرقاش ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن المقاطعة العربية لقطر قد تستمر حتى عام 2020 في حالة عدم خضوعها للمطالب العربية وإيقاف دعمها للإرهاب وتمويله والتستر عليه، قائلًا ” الخطب المكرّرة والمظلومية والإتصال الهاتفي المنتظر وشركات العلاقات العامة لن تحلّ أزمة المرتبك والمرشحة للإستمرار إلى ٢٠٢٠ “.

ودعى ” قرقاش ” تنظيم الحمدين الذي وصفه بـ ” المرتبك ” أن يعود إلى وعيه ويفتش عن الحكمة وينبذ سياسة الأذى ودعم التطرف والإرهاب التي مارسها في الدول العربية.