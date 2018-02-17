قرقاش لـ ” قطر ” : إدعاء المظلومية والخطب المكررة لن تحل أزمة المرتبك
أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، اليوم السبت، أن إدعاء قطر للمظلومية ومحاولاتها الاستعانة بالدول المعادية والتقرب منها لن يحلها أزمتها مع الدول العربية.
وأوضح ” قرقاش ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن المقاطعة العربية لقطر قد تستمر حتى عام 2020 في حالة عدم خضوعها للمطالب العربية وإيقاف دعمها للإرهاب وتمويله والتستر عليه، قائلًا ” الخطب المكرّرة والمظلومية والإتصال الهاتفي المنتظر وشركات العلاقات العامة لن تحلّ أزمة المرتبك والمرشحة للإستمرار إلى ٢٠٢٠ “.
ودعى ” قرقاش ” تنظيم الحمدين الذي وصفه بـ ” المرتبك ” أن يعود إلى وعيه ويفتش عن الحكمة وينبذ سياسة الأذى ودعم التطرف والإرهاب التي مارسها في الدول العربية.
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