بالفيديو.. جمال البادية بالمملكة عام 1966
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، مقطع فيديو يوثق مظاهر حياة البادية في المملكة عام1966.
ويرصد مقطع الفيديو، راع يقوم برعي أغنامه، في الصحراء وبجانبه خيمة نصبت أيضًا في الصحراء، كما كشف المقطع عن بعض الحرف، التي كانت تقوم بها النساء في تلك الفترة، ومنها غزل صوف الأغنام، وصناعة الشاي على نار الجمر.
📽 جانب من حياة البادية في السعودية عام 1966م
يذكر التقرير:
يجب على الفتاة ارتداء الحجاب في عمر 12 سنة (سن الزواج) pic.twitter.com/c8lSVIEkqy
— ذاكرة الماضي الجميل (@ksaoldphoto) February 16, 2018
رشيد[ عدد التعليقات: 127 ] نشر منذ 2 ساعتين
نعرف هذا كله وعشنا هذه الحياة والحمد لله ها نحن معكم على النت