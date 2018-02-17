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بالفيديو.. جمال البادية بالمملكة عام 1966

بالفيديو.. جمال البادية بالمملكة عام 1966
نايف السالم(صدى):

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، مقطع فيديو يوثق مظاهر حياة البادية في المملكة عام1966.

ويرصد مقطع الفيديو، راع يقوم برعي أغنامه، في الصحراء وبجانبه خيمة نصبت أيضًا في الصحراء، كما كشف المقطع عن بعض الحرف، التي كانت تقوم بها النساء في تلك الفترة، ومنها غزل صوف الأغنام، وصناعة الشاي على نار الجمر.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 127 ] نشر منذ 2 ساعتين

نعرف هذا كله وعشنا هذه الحياة والحمد لله ها نحن معكم على النت

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