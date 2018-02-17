دودج رام 1500 سبورت 2019 تكشف نفسها بشكل جريء

أوتاوا(صدى):

كشفت فيات كرايسلر دودج رام للتو عن موديل دودج رام 1500 سبورت 2019 الحصري فقط لكندا، بتغييرات فريدة من نوعها للتصميم وخيارات جديدة ومقصورة سوداء بالكامل.

البيك أب الجديدة تم تصميمها خصيصا للعملاء الكنديين، والذي يفضلون نسخة “ سبورت ” عادة من موديل رام الاكثر رواجا في كندا.. ويُذكر أن لرام باع طويل في كندا وحضور واسع، حيث باعت الشركة أكثر من 100,000 سيارة في العام الماضي هناك.

وتتوفر رام 1500 سبورت الجديدة بتسعة ألوان مختلفة ونسختين مختلفتين للجسد، بمقصورة رباعية أو ثتائية، وشارة سوداء على الباب الخلفي الجديد كليا من الألومنيوم، وجنوط قياسي أسود بطول 20 بوصة وآخر اختياري بطول 22 بوصة وشارة “سبورت” ونظام عادم ثنائي.

من المزايا الأخرى للبيك أب هي مصابيح أمامية LED مزدوجة وغطاء محرك سبورت اختياري جديد لإعطاء الشاحنة مظهرا أكثر شراسة.. وبالانتقال للمقصورة، نرى اللون الأسود الكرومي في كل مكان، وزخرفات معدنية حقيقية ومقاعد كهربائية من الفنيل الفاخر ومشغل إسطوانات وشاشة لمسية بطول 8.4 بوصة.

وتأتي البيك أب الجديدة بخيار وحيد للمحرك، من طراز HEMI سعة 5.7 لتر بثمان سلندرات بقوة 395 حصان وعزم دوران 410 رطل-قدم، بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات.. وستطرح رام الموديل الجديد في الربع الثاني من عام 2018.