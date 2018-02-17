بالفيديو.. طرد خطيب جمعة حوثي من منبر مسجد بصنعاء

فهمي محمد(صدى):

ام المصلون بطرد خطيب جمعة موالٍ لمليشيات الحوثي الإيرانية من على منبر جامع هائل سعيد أنعم بصنعاء، في حادثة ليست الأولى من نوعها، كما يعد جامع هائل من المساجد الكبيرة في المدينة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حجم الرفض الشعبي الذي تتلقاه المليشيات الإيرانية، حيث هتف المصلون في وجه الخطيب بصوت واحد ” اخرج خربتوا البلاد لا نريد صرختكم ” ، كما قاموا بطرده وإنزاله من على المنبر.

وردت مليشيا الحوثي الإيرانية على تلك الواقعة باختطاف إمام المسجد الشيخ محمود القدسي، وذلك عقب إجبار خطيب الحوثيين على المغادرة؛ ليصعد خطيب المسجد الشيخ وضاح الجبزي.

ويذكر إنه ليست تلك الحادثة الأولى من نوعها حيث سبقها قيام المصلين بالخروج من المسجد منذ ما يقارب العام حينما فرضت ميليشيات الحوثي الإيرانية خطيبها على المصلين بقوة السلاح كغيرها من العديد من المساجد في مدينة صنعاء عبر فرض أئمة موالين لها، وإلزام الناس بإطلاق الصرخة الحوثية بعد كل صلاة.