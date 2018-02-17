المشرف العام على معرض القوات المسلحة أفد 2018 يتفقد الاستعدادات

عادل الحربي(صدى):

تفقد نائب رئيس هيئة الأركان العامة المشرف العام على معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي أفد(2018)الفريق الركن فياض بن حامد الرويلي اليوم الاستعداد والتجهيز لمعرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي الذي سينطلق يوم الأحد 9 / 6 / 1439 هـ في دورته الرابعة تحت شعار ( صناعتنا قوتنا).

وكان في استقبال معاليه بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات مقر إقامة المعرض، مدير عام الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي رئيس لجنة التجهيز والاستعداد للمعرض اللواء المهندس عطية بن صالح المالكي،ورؤساء اللجان الفرعية بأفرع القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي.

وتجول الفريق الركن فياض الرويلي ،في أرجاء المعرض وتفقد سير العمل والتجهيز ،مستمعاً لشرح عن المعرض والمراحل والإنجازات التي تحققت حتى الآن،مشيداً بالجهود المبذولة من لجنة التجهيز والاستعداد واللجان المساندة للعمل على إنجاح المعرض .

ونوه بما يسهم به المعرض في إتاحة الفرص للمصانع المحلية لتصنيع وتأمين العديد من القطع المطلوبة .