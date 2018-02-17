مظاهرة بـ ” تل أبيب ” تطالب ” نتنياهو ” بالرحيل

القدس المحتلة(صدى):

احتشد آلاف الإسرائيليين، في مظاهرة، أمس الجمعة، بـ ” تل أبيب ” ، مطالبين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بالرحيل، بعد أن أوصت الشرطة بتوجيه اتهامات له بالفساد، وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها بالعبرية ” باي باي بي بي “، وهو الاسم المختصر له، وأخرى بالإنجليزية ” رئيس وزراء الجريمة ” .

وفي هذا السياق، أوضح النائب العام الإسرائيلي ” أفيخاي مندلبليت ” ، أنه سيتخذ قراره بكل استقلالية بشأن اتهام أو عدم اتهام، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالفساد، على خلفية توصية الشرطة الإسرائيلية، الثلاثاء الماضي باتهام ” نتنياهو ” .

كما أوضح ” مندلبليت ” أمس الأول، أنه لا يعرف ما سيكون عليه القرار النهائي، لكنه يعرف أنه سيتخذ وفق الأدلة والقانون فقط، قائلًا: ” لا أحد فوق القانون ” .

وعلى صعيد آخر، عقد مسؤولون، فلسطينيون وإسرائيليون، أمس الأول اجتماعًا في رام الله، بحضور منسق عملية السلام الأممي، نيكولاي ميلادينوف؛ لبحث الأوضاع في غزة، وتوصل المجتمعون إلى اتفاق بشأن مراجعة آلية إعمار قطاع غزة.

ومن الجدير بالذكر، أن ” نتنياهو ” أدان عمل الشرطة، التي اتهمها بالانحياز ضده، لكن ” مندلبليت ” أشاد بعمل الشرطة..

وكانت الشرطة الإسرائيلية أوصت، الثلاثاء الماضي، باتهام ” نتنياهو ” رسميا بالفساد والاحتيال، واستغلال الثقة في قضيتين حققت بشأنهما لأكثر من سنة، تتعلقان بتلقي ” نتانياهو ” وأفراد من عائلته هدايا فاخرة ومجوهرات، من ملياردير ومن رجل أعمال.