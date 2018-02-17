الناصر يتفقد إدارة المساجد والمكتب التعاوني وجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالحريق

علي القحطاني (صدى):

تفقد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض عبدالله بن عبدالعزيز الناصر ، إدارة المساجد والدعوة والإرشاد ، والمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات ، والجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الحريق .

واستهل الناصر جولته بلقاء محافظة الحريق بمقر المحافظة محمد بن عبدالعزيز الثاقب حيث أشاد المحافظ بجهود معالي الوزير الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ ، ومعالي نائب الوزير لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري ، وبجهود فرع الوزارة بمنطقة الرياض ، وإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الحريق في خدمة المساجد ، والدعوة إلى الله .

بعد ذلك ، زار مقر إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة ، واجتمع مع المدير العام عادل بن عبدالله العيسى ، حيث تم مناقشة أوضاع المساجد والدعوة في المحافظة والمراكز التابعة لها .. ثم اطلع على سير العمل، والتقى بالموظفين ، واستمع إليهم حول احتياجات الإدارة والموظفين ، كما قام بجولة تفقدية على المساجد ، ومنها جامع الملك عبدالعزيز ــ رحمه الله ــ، ومسجد عبدالله الراجحي .

عقب ذلك ، زار الشيخ الناصر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد ، واجتمع مع مدير وأعضاء مجلس إدارة المكتب ، واطلع على المناشط الدعوية ، وشكر القائمين على المكتب لما يقدمونه في المجال الدعوي ، ثم زار مقر جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمحافظة ، واجتمع مع المشرف على الجمعية ، واطلع على أعمالها .

وفي تصريح له عقب الجولة ، نوه المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الرياض عبدالله الناصر بمتابعة وتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، ومعالي الوزير الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ ، ومعالي نائبه لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري ، لمثل هذه الجولات التي تستهدف الوقوف على كل ما يتصل بأعمال ومناشط القطاعات المختلفة التابعة لفرع الوزارة بمنطقة الرياض .. مشيراً إلى أن هناك جولات أخرى متتالية لعدد من القطاعات التابعة للوزارة في مختلف المحافظات والمراكز بالمنطقة .