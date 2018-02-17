ألمانيا تعلن شروطها لرفع العقوبات عن روسيا

برلين(صدى):

خلال فطور عمل بين ” جابرييل ” ونظيره الروسي سيرجي لافروف، أعلن زيجمار جابرييل، وزير الخارجية الألماني، عن ترجيحه بدء رفع العقوبات المفروضة على روسيا بشكل تدريجي، وذلك بعد نشر قوات أممية لحفظ السلام في ” دونباس ” ، جنوب شرق أوكرانيا.

جاء ذلكوالذي قام بتنظيمه رجال الأعمال الألمان، على هامش مؤتمر ” مونيخ ” للأمن اليوم السبت.

حيث قال ” جابرييل ” ، أن بلاده تستطيع الاستثمار في ” دونباس ” ، بشرط التوصل إلى الهدنة، وسحب الأسلحة الثقيلة من هناك.

فيما أكد وزير الخارجية الألماني، سعي بلدته إلى تحسين العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، والتي وصفها بـ ” الجار الأوروبي الكبير ” قائلًا: ” البلد الذي نريد أن نحقق معه الاستقرار في قارتنا ” مشيرًا إلى ” روسيا ” .