بالفيديو.. ” ابن عثيمين ” ينتقد استخدام مكبرات الصوت في المساجد

عادل الحربي (صدى):

أفتى الراحل ابن عثيمين، بمنع رفع الصلاة بمكبرات الصوت على المنارة، لما فيه من أذية للمساجد وأهل البيوت، مشيرًا إلى إنه يجب إغلاق مكبرات الصوت عند الصلاة وعدم رفع الصلاة فيها، حتى لا يكون أذية للناس والبيوت القريبة من المسجد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للشيخ الراحل، وهو ينتقد مكبرات صوت المساجد، مضيفًا: ” أما أن تكون كل الصلاة بالميكرفون، فهذا لا شك يؤذي الناس، خاصة في الصلاة الجهرية، وقد سمعنا من أمّن على قراءة المسجد الذي بجواره، وسمعنا من ركع خلف الإمام الذي بالمسجد المجاور. ”

ورجع ابن عثيمين إلى حديث روي عن رسول الله، أنه خرج على أصحابه وهم يجهرون بالصلاة فقال لهم: لايؤذينّ بعضكم بعضًا في القراءة؛ وذلك لكي يؤكد على صحة فتواه.

وعقب الشيخ على استخدامه في صلاة الإقامة قائلًا: ” أما الإقامة فلا بأس، على أن بعض الإخوة قال إنها بدعة، كون الإقامة من المنارة، ولكني أرى أنه لا بأس بها، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة. ”