” الملك سلمان للإغاثة ” يتفقد مشاريعه الإنسانية المنفذة في اليمن

فهمي محمد(صدى):

قام فريق مختص من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية بزيارة تفقدية إلى الجمهورية اليمنية لمتابعة سير عمل مشاريع المركز في قطاعات الصحة والتغذية والمياه والإصحاح البيئي والإيواء والتغذية والأمن الغذائي والتعليم والحماية بالتنسيق مع الشركاء المنفذين والجهات المعنية، وذلك ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.

وتفقد فريق المركز العديد من مواقع تنفيذ المشاريع الإغاثية والإنسانية كمشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية في مستشفى مأرب، ومشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين، التي تنفذ وفق المعايير الإنسانية الدولية ووفق الاحتياج الفعلي في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية.

كما قام الفريق بالإشراف على توزيع السلال الغذائية والبطانيات والملابس على مخيمات النازحين في مأرب.

ويأتي ذلك في إطار أنشطة وبرامج خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن الهادفة إلى التخفيف من معاناة الشعب اليمني جراء الأزمة الإنسانية الصعبة التي يمر بها.