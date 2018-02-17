على رأسهم نيمار وكوتينيو.. 15 لاعبا يحجزون مقاعدهم في منتخب البرازيل

طلال الغامدي(صدى):

قال تيتي ، مدرب منتخب البرازيل، إنه مازال هناك مقاعد شاغرة في قائمة المنتخب، للراغبين من اللاعبين الجدد.

وأشار ” تيتي ” ، إلى أنه بالفعل هناك 15 لاعب حجز مقعدًا له في القائمة الرسمية لمونديال روسيا، مؤكدًا على أنهم قادة حقيقين في نواديهم و أثبتوا قيمتهم.

وأضاف: ” أنا أعمل حاليا مع بعض اللاعبين الذين يحاولون إثبات أحقيتهم في الإنضمام لصفوف المنتخب “.

وشملت قائمة الـ 15 لاعب كل من: داني ألفيس، آليسون، ماركينوس، تياغو سيلفا، ميراندا، مارسيلو، كازيميرو، ريناتو اوغوستو

باولينيو، كوتينيو، فرناندينيو، ويليان، نيمار ، غابرييل خيسوس و فيرمينيو.