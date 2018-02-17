بلدية الحصينية ترتبط بأمانة نجران إلكترونيا

راشد آل شريه(صدى):

قام فريق مكون من الإدارة العامة لتقنية المعلومات وإدارة التطوير الإداري بأمانة منطقة نجران بربط نظام الاتصالات الإدارية في بلدية الحصينية مع أمانة المنطقة إلكترونياً، وذلك بعد استكمال التجهيزات اللازمة بالبلدية، وتهيئتها وتوفيرالأجهزة والبرامج المساعدة، وتفعيلها وتدريب الكوادر البشرية على برامج الاتصالات الإدارية والتواصل الإلكتروني مع وكالات وإدارات وأقسام الأمانة.

وأكد المتحدث الرسمي عبدالله بن ناصر آل فاضل أن هذا الإجراء يأتي وفق توجيهات أمين المنطقة المهندس فارس بن مياح الشفق الرامية لتطوير وحوسبة العمل البلدي في البلديات التابعة وتوفير بيئة عمل إلكترونية تتوافق مع رؤية 2030.

من جهته أوضح مدير إدارة التطوير الإداري سلطان آل مخلص، أن فريق العمل قام بتوفير الأجهزة المساعدة والبرامج والعمل على ربط الاتصالات الإدارية في بلدية الحصينية بالأمانة حيث تم توفير أجهزة الحاسب الآلي، والطابعات والماسحات الضوئية، وباركود لكل موظف حسب المواصفات المعتمدة من الإدارة العامة لتقنية المعلومات، إضافة إلى تجهيز مركز الوثائق والمحفوظات ومركز خدمة المستفيدين، والبدء في تفعيل إدارة الموارد البشرية ،مشيراً إلى أنه قد تم ربط بلدية خباش، كما يوجد خطة لربط باقي بلديات المنطقة بالمراكز والمحافظات في الفترة القادمة.